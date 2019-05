Acord a Llagostera per no fer electoralisme amb la immigració

Llagostera Solidària considera que Catalunya viu una transformació demogràfica i social vinculada a la immigració de la qual Llagostera no queda exclosa. Per aquest motiu, l'entitat ha decidit impulsar un acord entre els partits que es presenten a les eleccions del 26 de maig a Llagostera per tal que durant la campanya electoral no facin demagògia i parlin del fet migratori amb rigor i responsabilitat. Segons l'ONG, l'acord es va signar el cap de setmana passat al Casino de Llagostera per part de quatre dels sis partits que es presenten a les properes eleccions municipals: Junts per Llagostera, ERC, CUP-Alternativa per Llagostera i PSC. L'entitat constata que Ciutadans no ha respost cap dels correus que se li ha fet arribar en què es demanava que s'acollís a l'acord, mentre que el candidat de SOM Catalans, Eduard Solà, ha respost per escrit que no signen la proposta «en no tractar-se en absolut d'un manifest contra el racisme i la xenofòbia, sinó un intent de censura als que denunciem les conseqüències negatives que té la immigració massiva a Llagostera». En el mateix escrit, el partit afegeix que faran «campanya denunciant els problemes que l'impacte de la immigració massiva té en el nostre poble, com així ho percep una gran part de la població de la nostra localitat, a la qual vostès volen negar el dret democràtic d'expressar-se». Llagostera Solidària considera l'argument de SOM com «una greu irresponsabilitat».



Essència de l'acord

Amb el pacte, els partits signants es comprometen a «emetre missatges sobre la immigració que donin eines a la ciutadania per conèixer els seus beneficis» i que contribueixin a donar a conèixer «les causes estructurals dels problemes que hagin pogut sortir» al voltant del fenomen. També es comprometen a «basar opinions sobre la immigració en dades contrastables i no en percepcions subjectives», entre d'altres.