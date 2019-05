Valls adverteix que Colau i Maragall són «dues cares de la mateixa moneda»

El candidat de BCN Canvi-Cs a l'alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, va afirmar que l'alcaldessa, Ada Colau, i el candidat d'ERC, Ernest Maragall, són «dues cares de la mateixa moneda». Ho va dir en una conferència en ser preguntat qui triaria si hagués de decidir entre investir alcalde Colau o Maragall, però va rebutjar pronunciar-se abans de les eleccions.

«Per a mi és la mateixa cosa. Són dues cares diferents de la mateixa moneda. Aquí hi ha el gran perill», perquè considera que l'alcaldessa és sobiranista i va alertar que aquest escenari és el perill que pot produir-se a la ciutat després dels comicis.

L'ex-primer ministre francès va recriminar a Colau que escrivís una carta a la UE «per criticar la justícia espanyola» i va advertir que els comuns estan a favor del dret a decidir. «Diu que no és independentista però quan es troba amb altres alcaldes de Catalunya només és amb independentistes», va afegir.

Valls va tornar a carregar contra la gestió de Colau al capdavant de l'Ajuntament i va defensar que no hauria de tornar a presentar-se a la reelecció després del «fracàs rotund i espectacular» que ha tingut en habitatge.

Així mateix, va insistir a criticar Maragall perquè, segons ell, vol utilitzar Barcelona com a palanca per a la independència: «Ernest Maragall no pot ser alcalde d'aquesta ciutat», i considera que s'ha radicalitzat i que no té experiència de gestió. Valls va defensar que Barcelona ha de ser una «capital metropolitana».