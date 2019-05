Cs vol coordinar les policies de Girona i Salt per millorar la seguretat

Els candidats de Ciutadans a Girona i Salt, Daniel Pamplona i Inma Castro, van assegurar ahir en un acte conjunt en el límit de totes dues poblacions que impulsaran la coordinació de les respectives policies locals per millorar la seguretat de Girona i Salt. «Ens trobem en aquesta frontera no senyalitzada entre dos municipis i creiem que hem de conjuminar esforços per traçar estratègies de col·laboració entre policies perquè la seguretat ens afecta a tots per igual», va explicar Pamplona.

Tant Pamplona com Castro van posar de manifest que els delictes han augmentat a Girona i Salt i diuen que això ha alterat la tranquil·litat dels veïns. És per això que proposen posar remei al clima d'inseguretat, i consideren que una coordinació de totes dues policies «serviria com a primer gran punt de col·laboració», va explicar Castro. Tots dos candidats consideren que mancomunar alguns serveis permetria la reducció de costos a les arques municipals de Girona i Salt i millorar l'eficiència.

D'altra banda, Pamplona va aprofitar per demanar un cop més el vot per a Ciutadans i va fer una crida als constitucionalistes perquè «ningú es quedi a casa el diumenge», ja que «quan hem sortit tots a votar hem provocat canvis».