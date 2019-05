Casado demana als votants de Vox i Cs que «tornin» al Partit Popular

El líder del PP, Pablo Casado, va tancar la campanya electoral per a les eleccions apel·lant als votants de Vox i Ciutadans perquè «tornin» al Partit Popular perquè, segons va dir, són la «casa comuna del centredreta» i no els «defraudaran». A més, va proclamar que «tot comença dilluns» perquè cal «reconstruir» un projecte que aculli tot el centredreta perquè «separats» no poden guanyar les eleccions.

Així es va pronunciar en el míting a Madrid que va posar punt final a la campanya de les eleccions europees, municipals i autonòmiques, davant unes tres mil persones. En aquest acte també van intervenir els candidats del PP a l'Ajuntament, a la Comunitat de Madrid i al Parlament Europeu, José Luis Martínez-Almeida, Isabel Díaz Ayuso i Dolors Montserrat, respectivament.

Davant l'amenaça que representa Vox i Cs per al seu partit, Casado va demanar als «desenganyats» que han pogut avergonyir-se per «conductes reprotxables» de membres del PP i han optat per altres opcions polítiques, que no facin «pagar a una nova generació» que lidera el partit aquests comportaments irregulars perquè el seu compromís és «mà ferma i implacable» contra la corrupció. «Podeu tornar a confiar en aquest partit, no us defraudarem», va proclamar.