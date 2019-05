«Encara és precipitat, pero hi ha l'alternativa d'un pacte d'esquerres»

Contenta, amb els resultats del PSC a Girona?

Estem satisfets per l'augment de confiança en el nostre projecte, hem tingut 3.000 vots més i hem augmentat en dos regidors. Ara bé, nosaltres sortíem a guanyar aquestes eleccions, per tant queda un sentiment agredolç. Tanmateix, vull agrair a la ciutadania de Girona la confiança mostrada cap al projecte socialista.

Per quin motiu els resultats no han sigut millors?

Imagino que allò que hem posat de forma insistent sobre la taula, de buscar consensos i no elements de confrontació, no ha quallat en la majoria de ciutadans.

El procés contamina una mica les eleccions municipals?

Entenem que sí, a la vista dels resultats. Sembla que la candidatura de Puigdemont a les europees estira, crec que hi ha un efecte d'aquesta candidatura, i per tant del procés, sobre la ciutat de Girona.

Això explica que el PDeCAT hagi obtingut bons resultats a Girona i no a Catalunya?

Aquesta reflexió l'hauria de fer ERC, més que nosaltres.

La Marta Madrenas serà l'alcaldessa?

En aquests moments no li sabria dir, encara no hem iniciat contactes formals amb els altres. El projecte de Marta Madrenas ha perdut un regidor, jo no veig factible l'opció de governar en solitari. I per la nostra part, no veiem elements per pactar amb ella, quan precisament proposem un projecte alternatiu.

Si no és Madrenas, quina alternativa veu?

Hi hauria l'alternativa d'un pacte d'esquerres. Però és molt precipitat afirmar res, no hem ni iniciat converses.

Tal com està la política al país, no sembla que a Girona ERC i Guanyem puguin donar suport al PSC.

Hauran de decidir si donen prioritat a les polítiques socials -en les quals coincidim força- o donen prioritat a l'àmbit nacional.

I al revés? Vostè acceptaria un tripartit d'esquerres però amb l'alcaldia per a ERC o Guanyem?

ERC ha quedat força per darrere. Entre Guanyem i nosaltres hi ha un empat tècnic; per tant, en tot cas plantejaríem alternar-nos l'alcaldia en els 4 anys de mandat.

Què significa el creixement general de PSC i PSOE?

Que la gent està demanant política i diàleg. I està demanant governs de progrés. Per tant, és una bona notícia.