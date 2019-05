Torroella de Fluvià i Fogars revaliden els seus alcaldes maratonians

La jornada electoral de diumenge va segar les aspiracions consistorials a molts candidats i va allagar la vida política a d'altres. D'aquests últims, un grup selectíssim ha entrat a la categoria d'alcaldes maratonians, és a dir, aquells a qui els ciutadans han fet confiança com a mínim des del 1979 i que amb la victòria d'abans d'ahir podran presumir d'haver ostentat el poder dels seus municipis durant 40 anys. És el cas de Pere Moradell, alcalde de Torroella de Fluvià, i Josep Vilà, batlle de Fogars de la Selva.

Moradell va guanyar les eleccions del 3 d'abril de 1979 i ja no les ha tornat a perdre. Diumenge la pugna entre l'alcalde del PSC i el seu rival, Jordi Nierga (El Nostre Poble Junts), va ser més disputada que mai: l'històric batlle va vèncer per només un vot, en un muncipi de poc més de 700 habitants.

Quan va entomar per primera vegada la vara d'alcalde el país estava immers en la transició democràtica. «Jo era del sector més radical del socialisme. Llavors érem molt joves i teníem ganes d'arreglar les coses», rememorava el mes passat. Quatre dècades i deu mandats després ha moderat el seu esperit. «Ara estic en el sector més moderat del PSC. Governar et modera. En un poble s'ha de prescindir dels ideals perquè el que interessa és que, si s'ha d'arreglar un carrer, es faci».

Moradell no s'havia de presentar en aquestes últimes eleccions, però un problema de salut li va impedir dedicar-se al camp, la seva ocupació de tota la vida. Llavors va decidir concórrer una vegada més: «Almenys treballaré per als meus conciutadans i em servirà també com a esbarjo». Dies abans de les eleccions va deixar clar també que si no guanyava plegava veles. Però un vot, un únic vot, li ha donat quatre anys més de crèdit per esbargir-se. «S'han fet moltes coses al poble però encara en queden moltes per fer».

Josep Vilà també és agricultor. Va guanyar les primeres eleccions a l'alcaldia de Fogars de la Selva el 1979 sota les sigles d'Independents per Fogars. A la pàgina web hi ha escrit el seu lema, propi de la sèrie Joc de Trons: «El meu partit és el meu poble i el meu patrimoni, la seva gent». Vilà sempre s'ha presentat sota les mateixes sigles i sempre ha guanyat. Ha derrotat CiU, el PSC, l'eix dreta-esquerra i el sobiranisme-unionisme. A les portes del seu onzè mandat, a Vilà li van venir dubtes raonables. «No ho tinc clar», admetia a principis d'any a tothom qui li preguntava si es presentaria. Finalment, va decidir presentar batalla. En una entrevista al diari Ara tirava d'ironia: «La gent del poble no sap votar, els he enredat aquests quaranta anys». Vilà va consagrar les quatre últimes dècades a evitar la desaparició del seu municipi, i ara presumeix d'escola, CAP i pavelló. I el més sorprenent, Fogars va passar de 250 habitants a 1.500. Diumenge, Vilà es va endur una nova victòria per majoria absoluta en obtenir el 62% dels vots i sis regidors.

Altres alcaldes gironins que han vençut en aquestes eleccions segueixen les passes de Moradell i Vilà. Tal és el cas de Josep Sala, regidor a Forallac des del 1983 i alcalde des del 1987, o de Jaume Navata, de Compromís per Navata-Junts per Catalunya. En el seu cas, porta 31 anys d'experiència.