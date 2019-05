ERC Vilafant deixarà governar el PSC tot i l'empat a cinc

El PSC va guanyar les eleccions a Vilafant però va empatar amb ERC en nombre de regidors. Els socialistes van aconseguir més vots però la pèrdua d'un regidor amenaçava amb la pèrdua d'alcaldia a Consol Cantenys.

El candidat d'ERC, Sergi Palomeras, es mostrava satisfet pel resultat, ja que la formació ha passat de tres a cinc regidors, però descarta governar. «Hem estat a punt de guanyar, però no ho hem fet, malgrat que el resultat d'ERC és més que satisfactori», assegura Palomeras en declaracions al setmanari Empordà. «Seguirem a l'oposició quatre anys més, fent la feina rigorosa de sempre» i tancava així la porta a una possible entrada a govern. De fet, les eleccions han deixat un escenari fragmentat, en què Cs ha tret dos regidors i Junts un. La majoria absoluta se situa en set regidors, però el panorama fraccionat dificulta arribar a acords de govern.



Moment de reflexió

Per contra, Cantenys no tanca cap porta però assegura que ara és el moment «d'analitzar i reflexionar». «Estem satisfets perquè l'objectiu era guanyar per poder seguir governant», assegura Cantenys, qui considera que «els electors han fet confiança en el nostre projecte i per la feina feta fins ara».

Cantenys aspira a la reelecció malgrat haver perdut un dels sis regidors que tenia des del 2015. L'augment de vots, que ha passat de 1.026 a 1.065, no va ser suficient per frenar l'ascens del republicà Sergi Palomeras.