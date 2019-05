Els laboristes expulsen l'exportaveu de Blair per votar un altre partit

El Partit Laborista ha expulsat Alastair Campbell, antic cap de comunicació del Govern de Tony Blair, per votar els liberaldemòcrates a les eleccions al Parlament Europeu. «Trist i decebut després de rebre un correu electrònic que m'expulsa del Partit Laborista», va anunciar Campbell al seu compte oficial de Twitter.

Va cridar l'atenció sobre el fet que la seva expulsió es produeix just quan el Partit Laborista «finalment sembla moure's en la direcció correcta amb el Brexit, gràcies al vot tàctic d'alguns membres, inclosos diputats i regidors per donar suport al Vot del Poble».

Campbell és un dels laboristes que han donat públicament el seu suport a la plataforma política Vot del Poble, que es va crear el passat mes d'abril, en plena crisi del Brexit, per reclamar un segon referèndum sobre l'acord de divorci assolit per Londres i Brussel·les.

«Vaig votar els liberaldemòcrates, sense anunciar-ho públicament, per intentar persuadir el Laborisme de fer el correcte per al nostre partit i el nostre país», va explicar, i alhora va voler deixar clar el seu color polític: «Soc laborista i sempre ho seré».

Campbell va destacar, no obstant això, les seves diferències amb l'actual cúpula laborista, apuntant a la decisió de Blair de no expulsar els que discrepaven de la postura oficial i «la forma en què s'han gestionat els casos d'antisemitisme». Finalment va explicar que no volia fer pública la seva expulsió, però no li havia quedat més opció perquè l'havien avisat que es filtraria. Va revelar que havia consultat advocats experts en la matèria per recórrer la decisió del partit.