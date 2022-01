Sense cap mena de dubte aquest és l’any de la salut mental. Per fi en parlem a tot arreu i ha deixat de ser un tema tabú. El problema és, en molts casos, que l’entorn laboral pot desencadenar en un trastorn depressiu o mental, si no s’arriba a temps.

Moltes de les baixes que hi ha a les empreses catalanes és degut a problemes que amb un professional de la salut s’haguessin pogut reconduir o solucionar.

Evidentment, la pandèmia del coronavirus ha sigut un moment de reflexió per a tothom. De totes les crisis n’extraiem algun aspecte positiu. I molts treballadors ens hem replantejat la nostra vida. Sóc feliç a la feina? M’agraden les dinàmiques? Puc créixer? Tinc estabilitat? I sobretot, la meva prioritat: tenir més qualitat de vida.

I, per aquest motiu, considero que un psicòleg seria essencial per als treballadors de les empreses del nostre país. Per aprendre a gestionar el nostre dia a dia, posar límits, millorar el nostre benestar.

Benvinguts siguin els psicòlegs a les empreses catalanes. Potser cada 15 dies. O cada mes. Donem prioritat a la nostra salut mental. Tots hi sortirem guanyant.

D’altra banda, en l’entorn laboral els experts destaquen també la importància de saber comunicar-se bé. Segurament una de les tasques més complicades que tenen els directius o les persones amb càrrecs de responsabilitat en les empreses o institucions és la de donar males notícies, com ara per exemple, acomiadar a un treballador o comunicar decisions i canvis importants en les organitzacions. Aquests moments sense dubte, posen a prova fins a les persones amb més experiència, independentment si pertanyen al sector públic o al privat. Manejar bé situacions com aquestes és essencial perquè la confiança cap al responsable augmenti, alhora que faci que les persones que li envolten se sentin més segures i motivades. La comunicació en aquests casos ha de ser directa, honesta, sincera i clara, procurant en tot moment que s’entengui el seu significat i cuidant les paraules amb les quals diem la notícia, tot tenint en compte les característiques personals de qui tenim davant, per a preveure millor els efectes que aquesta notícia pot provocar en ells.

És important sobretot no transmetre missatges contradictoris, ja que això provoca encara més preocupació, ansietat i pot derivar en pànic. Només quan s’és directe i assertiu, es demana perdó pels errors, s’assumeixen responsabilitats i es prenen tota classe de decisions, encara que siguin les més difícils, es demostra que s’és capaç d’afrontar qualsevol mena de problema.