Un jutge processa el «petit Nicolás» per estafar un empresari el 2014

El jutge instructor número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, ha processat Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com el «petit Nicolás», per un presumpte delicte de falsedat en document públic en concurs amb un intent d'estafa que va cometre el 2014 contra l'empresari Javier Martínez de la Hidalga, davant qui es va presentar com a intermediari del Govern d'Espanya per facilitar-li la venda d'un immoble. El magistrat ha acordat continuar la tramitació d'aquestes diligències pel procediment abreujat i ha donat un termini de deu dies a les acusacions perquè formulin escrit sol·licitant l'obertura del judici oral. Inicialment s'acusava el jove també d'un delicte d'usurpació de funcions, si bé el jutge va rebutjar finalment investigar-lo per aquesta conducta. El «petit Nicolás» va fer creure a l'empresari que es procediria a un embargament d'Hisenda sobre els seus comptes.