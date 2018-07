Els mexicans voten amb López Obrador com a gran favorit

Els mexicans van votar ahir en unes eleccions presidencials que gairebé van adquirir un caràcter històric perquè per primera vegada des de fa dècades podrien donar la clau del Palacio de los Pinos a l'esquerra, gràcies a Andrés Manuel López Obrador, un veterà de la política mexicana que, segons totes les enquestes de l'últim any, no té rival a les urnes.

Fa temps que els sondejos donen guanyador a López Obrador. Els últims estudis demoscòpics només reflecteixen lleus variacions que també l'han beneficiat perquè amplien el seu avantatge. El més recent, de només fa uns dies, li atorgava gairebé un 50 per cent dels vots, una xifra que li garantia la victòria. En tot cas, els resultats d'aquests decisius comicis no es coneixeran fins a avui.