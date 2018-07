El Govern alemany acorda crear «centres migratoris de trànsit» a la frontera amb Àustria i rebaixa la crisi

Després de dues setmanes de crisi, la coalició del govern alemany entre la CDU (Unió Cristianodemòcrata) de Merkel i la CSU (Unió Social Cristiana), el seu soci bavarès, van aconseguir dilluns a la nit un acord en matèria migratòria per la qual establiran «centres de trànsit» especials pels emmigrans que s'hagin registrat en altres països de la UE abans d'arribar a Alemanya. Els immigrants seran reclosos en aquests centres a l'espera de la seva deportació, segons l'acord, pel qual el líder de la CSU Horst Seehofer seguirà com a ministre de l'Interior, després d'haver amenaçat diumenge passat de dimitir del seu càrrec a causa de la falta d'entesa en la política migratòria del govern.

Tot i que aquest acord ha permès calmar la crisi que amenaçava a trencar l'acord de govern entre la CDU i la CSU, ara caldrà el suport del partit Socialdemòcrata (SPD), que també forma part de la coalició de govern i dels països de la UE per tal que pugui materialitzar-se. Tot i així, Merkel va assenyalar que l'acord demostra que Alemanya no està prenent mesures unilaterals sinó treballant amb els seus socis europeus.

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va respondre ahir de forma positiva al pla acordat per Merkel amb Seehofer, però l'acord haurà de comptar amb el suport dels països membres de la UE pel seu compliment.

La líder del SPD, Andrea Nahles, en canvi va dir que el pla és inútil si no arriba acompanyat d'acords bilaterals amb països com Itàlia i Àustria. «Tenim moltes preguntes obertes», va afirmar, i va considerar que ara per ara «l'acord és un xec en blanc».



Àustria, a l'aguait

El Govern d'Àustria va assegurar ahir que està llest per protegir la seva frontera en el sud, que limita amb Itàlia i Eslovènia, en el cas que Alemanya decideixi aplicar l'acord migratori. Àustria va assumir diumenge passat la Presidència de torn de la UE, per la qual cosa el seu canceller Sebastian Kurz va anunciar que l«El lema de la nostra Presidència és 'una Europa que protegeixi'. En primer lloc, la seguretat i la lluita contra la immigració il·legal, perquè protegir als ciutadans europeus ha de ser nostra màxima prioritat.

Aquesta és la raó per la qual necessitem un canvi en la nostra política de migració», va defensar Kurz durant la seva intervenció inicial a la seu de l'Eurocambra a Estrasburg.

«Necessitem centrar-nos a protegir les nostres fronteres exteriors perquè és el requisit previ per tenir una frontera comuna europea (...) Europa només serà capaç de continuar si té un sistema de seguretat de fronteres exteriors que funcioni», va subratllar el canceller austríac.

El ministre de l'Interior alemany també va anunciar que viatjarà a Viena i que ja ha parlat amb el canceller austríac sobre aquesta qüestió. «Tinc la sensació que està interessat en una solució raonable», va explicar Seehofer.