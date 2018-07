ERC creu que les declaracions no tindran conseqüències per al Rei

ERC considera que les declaracions efectuades per Corinna zu Sayn-Wittgenstein, consultora establerta a Mònaco propera a Joan Carles I, sobre el rei emèrit «desgraciadament no tindran conseqüències» perquè a Espanya «la Corona està protegida pels poders fàctics». Així ho va posar de manifest el portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en ser preguntat per les gravacions a Corinna. L'independentista català va dir que el contingut d'aquestes gravacions demostra que «a Espanya hi ha hagut gent que durant molts anys es creia que podia fer el que li donés la gana sufragat pels ciutadans». No obstant això, Rufián no creu que tinguin conseqüències ni que la Monarquia es posi en risc en aquest país.