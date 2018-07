Sánchez complirà els acords amb la UE sobre refugiats

El president del Govern, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que el Govern complirà la sentència del Tribunal Suprem que condemna Espanya per incomplir parcialment les obligacions administratives de tramitació de sol·licituds d'asil de refugiats procedents de Grècia i Itàlia. La UE va assignar el 2015 a Espanya un contingent de 19.449 persones durant dos anys, de les quals el Govern del PP de Mariano Rajoy només va tramitar-ne un 12,85%. Es tracta de la primera vegada que un tribunal europeu condemna un estat de la UE per aquest assumpte.

«Complirà els incompliments de l'administració anterior –va dir–. Els compromisos hi són per complir-se. Aquest Govern ha demostrat, des del primer dia, sensibilitat i empatia davant la realitat dramàtica que viuen milers d'éssers humans en el Mediterrani i davant els quals no podem mirar cap a un altre costat», va asseverar.

L'Alt Tribunal ha condemnat l'Estat a continuar la tramitació dels expedients en els termes previstos pel Consell Europeu, en estimar de forma parcial el recurs contenciós-administratiu plantejat per l'Associació de Suport a Stop Mare Nostrum contra la desestimació, per silenci administratiu, de la sol·licitud formulada el 21 d'abril de 2017 davant el Govern de Mariano Rajoy. Demanaven que es declarés que Espanya havia incomplert les obligacions sobre les ofertes de places de ressituats i que s'ordenés que complís immediatament i amb caràcter urgent aquestes obligacions.

Després de conèixer-se la sentència dimecres, el Ministeri de l'Interior ha reiterat la seva intenció de reforçar l'Oficina d'Asil i Refugi (OAR) –l'òrgan encarregat d'instruir el procediment per a la concessió de protecció.