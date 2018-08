Arresten una dona per matar un home a punyalades al sud de Tenerife

La Guàrdia Civil ha detingut una dona de 38 anys com a presumpta autora de les punyalades que van causar la mort dissabte a un jove de 27 anys al municipi d'Arona, al sud de Tenerife. Els fets van tenir lloc cap a les deu del matí, quan el Centre Coordinador d'Emergències i Seguretat (Cecoes) 112 va informar que un jove havia resultat ferit greu després de ser apunyalat. El jove va haver de ser recuperat d'una aturada cardiorespiratòria després de patir diverses ferides amb arma blanca a diferents parts del seu cos. Fins al lloc es van desplaçar tant una ambulància medicalitzada i una altra de suport vital bàsic del Servei d'Urgències Canari (SUC), com la Policia Local i Guàrdia Civil, que s'ocupa d'instruir les diligències del cas. El jove atacat, després de ser estabilitzat al lloc, va ser traslladat en una ambulància medicalitzada a l'Hospital Universitari Nuestra Señora de Candelaria, on finalment va morir per la gravetat de les ferides.