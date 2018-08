S'eleven a 26 els detinguts en l'operació de tràfic Charlines

Tres detencions en un segon vaixell eleven a 26 el nombre d'arrestats en l'operació en la qual va ser detingut Manuel Charlín, el patriarca del conegut com el Clan de los Charlines, que es va iniciar fa un any quan els agents van detectar l'existència d'una organització criminal dedicada a la importació de cocaina a través de les costes gallegues. Els policies van assaltar un pesquer quan navegava cap a un punt establert per, presumptament, rebre un carregament de droga i traslladar-ho fins a un port de la província de la Corunya. En l'embarcació, de les habituals que treballen legalment en aigües frontereres entre Espanya i Portugal, viatjaven els tres mariners que van ser detinguts en estar en plena connivència amb l'organització que els havia encomanat el treball. Els tres detinguts en el segon vaixell capturat enfront de les costes gallegues han elevat a 26 el nombre d'arrestats en l'operació contra el tràfic de drogues.



Operatiu antidroga

Després de les detencions practicades, els agents de la Policia Nacional consideren desarticulada una de les més importants organitzacions criminals dedicades al tràfic de drogues a través de les costes gallegues, en haver actuat contra les diferents branques del grup criminal -organitzadors, transportistes per mar i alijadores en terra-. Alguns dels detinguts, segons puntualitza el comunicat de la Policia Nacional,«vénen protagonitzant la història del narcotràfic dels últims 40 anys». Durant el dimecres, els agents van realitzar un ampli dispositiu i van realitzar un total de 23 registres en diverses localitats gallegues. Entre els detinguts, també figura M.O., un conegut empresari de Corunya de Boiro.