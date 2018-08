El port francès de Seta s'ofereix ara per acollir el vaixell «Aquarius»

Les autoritats del port de Seta, al sud-est francès, van declarar ahir estar disposades a acollir l' Aquarius amb els 141 immigrants que aquest vaixell humanitari va rescatar divendres passat al Mediterrani, sempre que la terminal marítima obtingui l'autorització de l'Estat. «L'única condició és tenir el vistiplau de les autoritats franceses», va indicar el president d'aquest port, Jean-Claude Gayssot, a l'emissora local France Bleu Hérault. El Govern francès no s'ha pronunciat, però s'ha basat recentment i en casos anteriors en el dret marítim internacional, que en qüestions de salvament marítim estableix que el vaixell ha de dirigir-se al port més pròxim i segur, cosa que en el cas dels procedents de les costes líbies són els d'Itàlia o Malta.



Negatives a l'acollida

De moment, els dos països han rebutjat l'acollida de l'embarcació. L'Executiu italià actua de forma similar a com ho va fer el juny passat tancant els ports italians a l' Aquarius, que en aquella ocasió havia rescatat 630 immigrants que, finalment, van ser acollits al port espanyol de València.En aquesta ocasió, però, el Govern espanyol ha manifestat que ara Espanya no és «el port més segur» perquè no és «el més pròxim segons el que està establert en el Dret Internacional». Així ho han indicat fonts de La Moncloa després de la crida efectuada per les ONGs SOS Méditerranée i Metges Sense Fronteres. Per la seva banda, la Comissió Europea (CE) va assegurar estar en contacte amb diversos Estats membres de la Unió Europea (UE) i va oferir el seu suport. «La Comissió està actualment en contacte amb un nombre d'estats membres que s'han acostat a nosaltres a propòsit d'aquest incident. I com hem fet en nombrosos casos previs, estem preparats per aportar el nostre total suport diplomàtic (...) per resoldre la situació», va declarar la portaveu comunitària Tove Ernst.

L'Executiu comunitari no va oferir detalls sobre els països amb els quals la CE ha tractat ni sobre el desenvolupament d'aquestes converses. Mentrestant, el Ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, va tornar a rebutjar el desembarcament en algun dels ports italians de l' Aquarius. «De propietat alemanya, noliejat per l'ONG francesa, amb tripulació estrangera, en aigües malteses i onejant la bandera de Gibraltar. Pots anar on vulguis, però no a Itàlia!», va escriure en un tuit.



Menjar per a dues setmanes

El vaixell, gestionat per aquestes dues organitzacions, espera des de divendres passat poder desembarcar en un port europeu i ahir va assegurar que, encara que la situació a bord és estable i disposa de menjar i subministraments mèdics per seguir al Mediterrani durant dues setmanes, necessita de forma urgent una resposta a Europa.

«Els 141 immigrants a bord del vaixell Aquarius estan estables i disposen de menjar i subministraments mèdics per seguir al Mediterrani durant dues setmanes, si calgués, fins que algun país europeu els autoritzi desembarcar a un port segur», va explicar ahir el metge de l'embarcació, David Beversluis. El facultatiu a bord de l'«Aquarius», va declarar que «la majoria de persones estan estables mèdicament» i no hi ha ara mateix «casos greus». «Hi ha algunes persones que estan febles i desnodrides. Els dos primers dies vam tenir alguna persona deshidratada, però han estat ateses mèdicament», va resumir. Beversluis va indicar que a bord hi ha dues dones embarassades, una en estat avançat, d'uns set mesos, i també cinc menors de 6 anys, que juguen «com fan tots els nens», encara que estan cansats perquè han viscut «un viatge llarg a un vaixell petit» i «tot és nou i estrany per a ells». El metge d'aquest vaixell va fer referència al fet que els immigrants pregunten a la tripulació què passarà amb ells, encara que va dir que «tots coneixen la història de juny de l'«Aquarius», quan l'embarcació va atracar al port espanyol de València». «Saben que és una situació política complicada i són conscients que l'espera pot ser llarga», va reconèixer. «Això sí, continuarem negociant amb les autoritats i sol·licitant als governs europeus un port segur», va dir per acabar Beversluis.