Detenen una dona per provocar un incendi en un hospital de Tenerife

La Policia Nacional va detenir ahir una dona de nacionalitat espanyola que es va autoinculpar de provocar l'incendi a l'àrea d'Urgències de l'hospital La Candelaria de Tenerife. Un total de 160 persones van ser evacuades ahir a la nit per l'incendi que es va declarar a l'àrea d'Urgències de l'Hospital Universitari Nostra Senyora de Candelaria, de les quals 47 han estat resituades en altres centres públics i concertats de la illa, mentre que la resta van ser resituats al mateix hospital o donats d'alta. L'incendi es va produir abans-d'ahir, dilluns, a les 20.55 hores a l'àrea pediàtrica a causa de l'explosió d'una bombona d'oxigen i després d'unes dues hores va ser sufocat sense que es registressin ferits. Segons els primers indicis, sembla que trigaven a atendre-la i es va queixar fent explotar la bombona. Posteriorment, es va entregar a la Policia.

El director del Servei Canari de la Salut (SCS), Conrado Domínguez, va voler destacar que el pla d'evacuació va funcionar de forma satisfactòria i això va permetre que no hi hagués ni morts, ni ferits. A més, va indicar que en aquests moments s'està fent una valoració dels danys i també de les obres d'emergència que caldrà realitzar perquè el servei d'Urgències torni a estar operatiu al més aviat possible. Per al Consorci de Bombers va ser un incendi complicat per la gran presència de fum, atès que les infraestructures sanitàries es fan amb materials que, si bé permeten que no es propaguin les flames, no impedeix que s'estengui el fum.