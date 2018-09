L'Argentina renegociarà l'acord amb l'FMI i posarà aranzels a les exportacions

El president de l'Argentina, Mauricio Macri, va anunciar que diversos representants del país austral arribaran a Washington per renegociar amb el Fons Monetari Internacional (FMI) les condicions del préstec de 50.000 milions de dòlars signat entre el país i la institució internacional al juny. «Això permetrà aclarir qualsevol dubte sobre el finançament el 2019», va explicar Macri, tot afegint que «hem d'afrontar un problema de base: no gastar més del que tenim».

La principal mesura anunciada pel president per «equilibrar els comptes de l'Estat» és aprovar un aranzel a les exportacions per incrementar els ingressos del país. Macri va qualificar aquest impost de «dolentíssim», però va destacar que els exportadors han d'«entendre» l'emergència en què es troba l'Argentina.

Per altra banda, tal com havien avançat els diaris Clarín i La Nación, Macri reduirà la despesa de l'economia argentina reduint «en més de la meitat» el nombre de ministeris. El president argentí no va aclarir el nombre exacte ni quins ministeris desapareixeran.

Paral·lelament, Macri va atribuir a l'entorn internacional la «falta de confiança» dels prestadors. En concret, va assegurar que en els últims mesos s'han desencadenat «totes les tempestes juntes», en referència a la crisi canviària a Turquia, les tensions comercials entre els Estats Units i la resta d'economies i la pitjor sequera patida per l'Argentina en més de mig segle.

El president argentí va explicarque aquestes decisions són «antipàtiques», però que també són «indispensables». «No podem viure per sobre de les nostres possibilitats, no podem gastar més del que ingressem», va indicar. La setmana passada, el Govern va avançar que l'economia argentina caurà un 1% el 2018 com a conseqüència de l'impacte de la sequera en el sector agrícola.