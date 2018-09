Díaz replica a Cs que ella treballa pels «problemes» que tenen els andalusos

La presidenta de la Junta d'Andalusia i secretària general del PSOE-A, Susana Díaz, va assenyalar ahir després de la decisió de Ciutadans (Cs) de donar per trencat l'acord d'investidura que el partit taronja va subscriure amb els socialistes andalusos després de les eleccions autonòmiques de 2015, que les «prioritats» del líder de Cs, Albert Rivera, i les seves no coincideixen, i que ella està treballant en els «problemes» dels andalusos. En declaracions a Canal Sur, es va pronunciar així sobre la ruptura anunciada per Ciutadans, i va comentar que en l'última setmana s'ha vist Rivera «molt nerviós», alhora que va aputnar que ella creu que «els ultimàtums, els terminis de venciment, les ruptures a terminis» no són «la prioritat dels andalusos».

Davant d'això, Díaz va afegir que, «ara mateix», les prioritats dels andalusos passen per la «mateixa preocupació que tinc jo i que té el Govern» que ella presideix, com, per exemple, «garantir el manteniment dels 6.000 llocs de treball» a Navantia, en la Badia de Cadis, amb els contractes de defensa amb l'Aràbia Saudita, una cosa en que «ens estem jugant molt», va remarcar. També va al·ludir a altres qüestions que, al seu parer, preocupen ara als andalusos i al seu Govern, com l'imminent inici del curs escolar, el procés de matriculació a la universitat, o que «dijous passat es van publicar els plans de ocupació que li sortiran a 22.000 andalusos, i la carrera professional del personal sanitari en la nostra terra».

«Aquestes són les prioritats dels andalusos i les meves preocupacions», va incidir Díaz, que va afegir que «si Rivera té una cursa» amb el president del PP, Pablo Casado, «i li interessen les eleccions abans o després, ell sabrà, però la decisió sobre el que interessa a Andalusia es prendrà a Andalusia».