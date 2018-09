Londres adverteix sobre «riscos a curt termini» si no hi ha acord per al Brexit

El ministre britànic per al Brexit, Dominic Raab, va afirmar que el Regne Unit farà front a «riscos a curt termini» en el cas d'un escenari sense acord amb la Unió Europea (UE), si bé va expressar la seva confiança que Londres pugui obtenir «un bon acord». «Hem d'assegurar-nos que podem gestionar, mitigar o evitar els riscos d'un escenari sense acord, que no és el que volem, i acordar quin és el camí cap endavant», va manifestar.

Així, va defensar durant una entrevista amb la cadena de televisió britànica BBC que les autoritats «han de tenir preparats plans, propostes i capacitat institucional per gestionar aquests riscos, evitar-los on sigui possible i mitigar-los». Raab va destacar a més que el Regne Unit pagarà «substancialment» menys a la UE que el projecte de retirada de prop de 43.750 milions d'euros acordat amb el bloc en cas que no hi hagi acord.

«No donaré una xifra, però el que puc dir és que estarà substancialment per sota del pacte financer sobre l'acord de retirada», va assenyalar. Així mateix, i després d'una pregunta sobre si espera que el bloc canviï la seva postura sobre Irlanda del Nord, va argumentar que «hi ha d'haver un canvi general en la postura de la UE» i que les postures «han de trobar-se a mig camí».

Per això, va considerar improbable un Brexit sense acord, i alhora va dir que el Regne Unit gestionaria els desafiaments i acabaria prosperant. «A sis mesos perquè el Regne Unit surti de la UE, estem intensificant els nostres preparatius per a un Brexit perquè Regne Unit pugui seguir florint, independentment del resultat de les negociacions», va explicar. «Aconseguir un acord amb la UE segueix sent de lluny el resultat més probable», va afegir.

Per part seva, l'agència de qualificació creditícia Moody's va assegurar que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea sense un acord que substitueixi els tractats actuals «danyaria l'economia britànica» i seria «negatiu» creditíciament per a diversos sectors i emissors de deute al Regne Unit i la Unió Europea.