El PDeCAT i ERC culpen el PSOE del fracàs de la moció sobre el diàleg

El president del Parlament català, Roger Torrent, va assenyalar el referèndum com a solució al conflicte català i va apel·lar a orientar l'acció política a fer-lo «inevitable», mentre que ERC i PDeCAT van evitar allargar la polèmica per la retirada de la moció sobre el diàleg. Torrent va aprofundir en la línia mantinguda pel líder d'ERC, Oriol Junqueras, i va assenyalar el referèndum com «la clau que obre tots els panys». Així, va indicar que cal «impulsar tots els elements de pressió pacífica i democràtica» i «donar-ho tot» per «passar del referèndum impossible al referèndum inevitable».

«Tenim un Govern, una majoria parlamentària i més de dos milions de persones determinades a aconseguir-ho», va afegir Torrent, que va instar a «orientar tota la nostra acció política a fer inevitable allò que avui sembla impossible», en al·lusió al referèndum.

Al Congrés, el PDeCAT i ERC van fer tot el possible per rebaixar la tensió de dimecres després que el partit hereu de CDC retirés a última hora la moció que havia pactat amb el PSOE sobre el diàleg entre la Generalitat i el Govern central, a la qual Esquerra s'havia negat a donar suport.

Malgrat la diferència de criteri entre les dues forces independentistes, la vicepresidenta del PDeCAT i diputada al Congrés, Míriam Nogueras, i el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, van evitar atribuir el fracàs de la moció a aquestes desavinences i van coincidir a responsabilitzar els socialistes pel fet de votar una altra moció amb el PP.