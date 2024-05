El PSC insisteix en la urgència de reprendre les obres per millorar les connexions de Lloret i Blanes

“En el projecte general d’articulació de les infraestructures de Catalunya, la conclusió de l’allargament de la C-32 a Blanes i la connexió amb Lloret són dues prioritats d’alta rellevància. Ho són perquè han de permetre alliberar el col·lapse i la càrrega viària de la carretera GI-682 entre les dues poblacions; perquè obriran una connexió eficient entre Lloret i els aeroports de Barcelona i Girona; i perquè contribuiran a l’acabament dels accessos a la Costa Brava. Aquesta infraestructura tan important ha de ser possible amb el menor impacte ambiental i d’una manera sostenible”, aquesta és l’opinió de la candidata del PSC per Girona, Sílvia Paneque, que recull una reivindicació de consens entre els alcaldes de Blanes i Lloret, els dos municipis afectats per aquesta obra.

«Lloret té un dèficit de connexions. Un municipi d’aquesta dimensió no pot estar deslligada de la xarxa d’infraestructures i ha de tenir un accés directe amb l’autopista. La connexió amb Barcelona i el seu aeroport és fonamental per al nostre desenvolupament que repercuteix també en el del conjunt de Catalunya», analitza l’alcalde Lloret, Adrià Lamelas, que coincideix amb Jordi Hernández, l'alcalde de Blanes, en destacar els contratemps que provoca el col·lapse entre Lloret i Blanes a la GI-682, l'única via de connexió directa entre les dues ciutats. «Amb un estudi d’impacte ambiental ben fet que tingui present la preservació del paisatge aquest projecte és viable. En depèn la millora de tota l’àrea de Lloret i Blanes perquè la situació de col·lapse entre els dos municipis és insostenible», conclou Hernández.