Avancen el Nadal per un nen de dos anys amb un càncer terminal

Brody Allen pateix un càncer cerebral i els metges creuen que no viurà més de dos mesos. Els seus pares saben que no arribarà a Nadal i perquè no es perdi aquestes festes que tant li agraden han decoratcasa seva. Els seus veïns, d'un barri dels afores de Cincinnati, a Estats Units, s'han bolcat amb Brody i han omplert les seves cases de llums.

Fa mesos, els pares del petit el van portar al metge. Semblava que tenia una otitis, però el pediatre els va remetre a un hospital per fer-li diverses proves, que van acabar detectant que patia un càncer sense cura.

Els seus pares, que només volen veure'l feliç, han decidit celebrar Nadal abans d'hora i han adornat tota la seva casa. Els seus veïns han volgut sumar-se a la iniciativa i tots han adornat els seus habitatges. De fet, estan preparant una desfilada de Nadal pel 23 de setembre amb Papà Noel, un camió de bombers i superherois.

"Necessitem involucrar-nos perquè ell viu en el nostre veïnat", va dir Amanda Beckman, de 34 anys. "Volíem fer alguna cosa perquè això sigui realment especial per a ells, perquè estan passant per un moment difícil", ha explicat la veïna al The New York Times

La seva germana McKenzie Allen ha explicat que ell no sap que no és Nadal perquè és massa petit. "Es va despertar un dia i l'arbre de Nadal ja hi era. Ell no sap que no és realment Nadal. Ell simplement ho està gaudint".