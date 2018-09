Borrell avala la protesta contra el llaç groc de l'alcalde de Perpinyà

El ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, va donar suport públicament a l'ambaixador espanyol a França, Fernando Carderera, que va enviar a l'alcalde de Perpinyà, Jean-Marc Pujol, una carta de protesta per lluir un llaç groc quan va rebre el president de la Generalitat, Quim Torra. Interpel·lat pel diputat gironí del PDeCAT Jordi Xuclà al ple de control al Govern al Congrés, Borrell va assenyalar que l'ambaixador va actuar de manera «correcta» en protestar, perquè el llaç groc és un símbol que pretén dir que a Espanya hi ha presos polítics i no hi ha una justícia independent, sinó al servei del Govern, i això «no és cert».

«Si una autoritat pública d'un país estranger rep una autoritat pública d'Espanya, que a més és el màxim responsable de l'Estat a Catalunya, lluint un símbol que significa una desqualificació absoluta del sistema polític espanyol, l'ambaixador d'Espanya protesta», va explicar el ministre.

Xuclà va opinar que l'ambaixador va fer «el ridícul» i va tenir un comportament «profundament antidemocràtic» perquè, segons el seu parer, va voler limitar la «llibertat d'expressió i de reunió» de l'alcalde. El diputat li va dir que sembla que segueix governant el PP.

La reunió de Pujol i Torra va tenir lloc el 31 d'agost i la protesta de l'ambaixador el 4 de setembre. El 7, segons el relat del diputat, l'alcalde francès va respondre a Carderera també per carta, declarant-se «absolutament sorprès» i titllant d'«inadmissible» la protesta perquè, segons el seu parer, un electe de la República francesa no s'ha de justificar davant l'ambaixada espanyola pels seus actes o les seves declaracions.