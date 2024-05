El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Núria Rial".

Intèrprets: Núria Rial, soprano. Oleguer Aymamí, viola de gamba. Josep Maria Martí, tiorba

El Claustre de la Catedral de Girona acull l’actuació de Núria Rial, una de les veus paradigmàtiques del repertori barroc i clàssic dels darrers anys

Sovint ressenyada per la seva puresa vocal, la naturalitat i emotivitat del seu cant, i l’elegància del seu fraseig, Núria Rial és una de les veus paradigmàtiques del repertori barroc i clàssic dels darrers anys. Amb una activitat centrada en l’àmbit concertístic i discogràfic (ha publicat més de trenta àlbums i des de 2009 és artista exclusiva de SONY Classical), els seus amplis interessos inclouen també la música del Romanticisme i els segles XX i XXI, la fusió amb estils com el jazz o el flamenc, el diàleg amb altres disciplines, o expressions musicals com el Lied i l’òpera. En aquest concert en un marc incomparable com és el Claustre de la Catedral de Girona, oferirà À tre, un repertori que inclou obres de John Dowland, Luis de Narváez, Cipriano de Rore, Händel i Monteverdi, entre d’altres.

Dimecres 29 de maig, a les 20 hores, al Claustre de la Catedral. Preu: 25€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dilluns 27 de maig. Promoció limitada.