Brussel·les urgeix a vacunar bebès i embarassades davant la pandèmia de la tos ferina

La Comissió Europea urgeix a vacunar bebès i embarassades davant la pandèmia de la tos ferina. En un comunicat, la comissària de Salut, Stella Kyriakides, ha advertit aquest dimecres de l'augment de casos a Europa d'aquesta malaltia que pot ser "greu sobretot en nadons". El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès) ha registrat més de 32. 000 casos de tos ferina entre gener i març d'aquest any i més de 25.000 casos el 2023. Això suposa un increment respecte als últims dos anys i els més afectats són els infants menors d'un any. Per això, l'ECDC ha demanat a les autoritats de salut públiques dels estats que reforcin els programes de vacunació als infants.

A més, els experts de l'ECDC recorden que "la immunització contra la tos ferina durant el segon i tercer trimestre de l'embaràs és molt eficaç per prevenir malalties i morts entre els nounats que encara són massa joves per ser vacunats".

Situació a l'Estat

Segons dades del Centre Nacional d'Epidemiologia (CNE), durant les deu primeres setmanes de l'any, s'han diagnosticat 8.260 casos d'aquesta malaltia infecciosa, dels quals més de la meitat a Catalunya. Un fet que des de l'Associació Espanyola de Pediatria (CAV-AEP) atribueixen a "l'esforç diagnòstic" del territori.

A Espanya, els nadons van ser els més afectats durant el 2023, però aquest 2024 s'estan registrant més casos entre els nens d'entre 10 i 4 anys, diuen des de l'ECDC.