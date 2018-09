Dos ancians passen dues nits a un parc d'Oviedo després d'un desnonament

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca d'Oviedo (PAH) ha alertat del cas d'un matrimoni de septuagenaris que va passar dues nits a un cèntric Parc de la capital asturiana després de ser desnonat del seu pis del centre per l'impagament del lloguer. L'únic ingrés de la parella són els poc més de 300 euros de pensió no contributiva de la dona, de 72 anys, que al costat del seu marit, de 74, havia de fer front a una renda de 500 euros. El Jutjat de Primera Instància número 3 d'Oviedo va executar el desallotjament dimarts passat, després que la parella acumulés diversos mesos sense pagar.

Des de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca denuncien que el Jutjat d'Oviedo va incomplir els protocols establerts per a casos com aquest, abandonant a la seva sort al matrimoni sense brindar suport assistencial. "L'advocada de la propietat els va avisar el dia abans que havien de deixar el pis en què vivien des de fa molts anys. Espantats, l'endemà es van dutxar, van agafar 4 coses i se'n van anar deixant les claus posades a la porta", explica Pilar Galán, de la PAH d'Oviedo.

El Tribunal Superior de Justícia d'Astúries (TSJA) assegura que "ningú va alertar" prèviament al Jutjat de la situació de vulnerabilitat de la parella i que el dia del desnonament l'habitatge estava buit. "Quan es detecta en la diligència algun supòsit de vulnerabilitat es té ordre de suspensió per donar compte al jutjat corresponent. El dia 18 no va ocórrer, per la qual cosa es reitera que no es tenia coneixement. En el servei corresponent es van complir escrupolosament les indicacions del conveni sobre llançaments ", assegura l'alt tribunal en un comunicat.

Segons un conveni aprovat al març passat pel Consell General del Poder Judicial, el Govern del Principat i la Federació Asturiana de Concejos, els jutjats que reben demandes per impagament de lloguer estan obligats a avaluar si la família es troba en situació de risc d'exclusió social, i, en cas afirmatiu, facilitar-li informació sobre els recursos d'assistència social disponibles traslladant el cas als serveis socials municipals perquè adoptin les mesures oportunes per garantir els seus drets socials. A més, el conveni considera a les persones més grans de 65 anys com a objecte d'atenció especial.

Mal estat psicològic

El matrimoni desnonat prefereix mantenir-se en l'anonimat mentre rep l'assessorament de la PAH i en aquests moments està a casa d'uns amics. Els voluntaris de la plataforma van aconseguir convèncer-los perquè abandonessin el banc del parc en el qual s'havien instal·lat sense explicar-li a ningú, ni a la seva família, el que els havia passat. "El seu estat psicològic és terrible. Estan devastats i en el límit de la depressió", explica Pilar Lobo, membre de la plataforma. Pel que sembla, el matrimoni havia arribat a un acord verbal amb el propietari del pis per pagar-li al gener ja que estava pendent de rebre els diners d'una herència.

La parella ja ha acudit als Serveis Socials de l'Ajuntament. Segons la regidora d'Igualtat, Marisa Ponga, van ser atesos en diverses ocasions pel personal de l'àrea, però sense presentar una sol·licitud formal.

La plataforma manté diversos fronts oberts a Oviedo. A mitjans d'aquest mes va rebutjar la decisió de l'Ajuntament de denegar la sol·licitud d'un habitatge social a Noemí Jiménez, una veïna de Ventanielles amb dos fills menors, amenaçada per una ordre de desnonament. La PAH considera que la dona compleix els requisits exigits, però un informe municipal denega la petició. "La regidora Marisa Poseu diu que hi ha raons que recolzen l'informe negatiu, però no estan recollides en cap document", denuncien.