Camps es postula per ser candidat del PP a l'Alcaldia de València

L'expresident de la Generalitat valenciana i del Partit Popular a la Comunitat Valenciana (PPCV) Francisco Camps va assegurar que estaria «encantat» de ser candidat per aquesta formació a l'Ajuntament de València si les bases i els seus companys de partit li ho demanessin i li diguessin que els agradaria «recuperar» la «potència» de la capital valenciana en l'època del PP i «seguir aprofundint en la potència de futur d'una ciutat tan important». «Major honor és impossible», va afirmar.

Camps va afegir que l'Ajuntament de València és «un somni per a qualsevol valencià», i alhora va recordar que ell va ser «regidor de Trànsit i primer tinent d'alcalde» d'aquesta ciutat amb Rita Barberá, fet pel qual la coneix «extraordinàriament bé».

«Jo tinc ara les coses que tinc damunt de la taula i no sé el meu partit en quines condicions estaria», va assenyalar, tot recordant que imputat va guanyar les eleccions autonòmiques, així com va expressar la seva disposició a tenir en compte la petició de ser candidat a l'Alcaldia de València que «algun dia» li poguessin fer les bases de la formació i els seus companys.

Per part seva, la secretària general del PPCV, Eva Ortiz, va rebutjar explícitament que Camps pugui ser candidat a l'Alcaldia de València en les properes municipals, ja que considera que «ja» és «moment per a un altre tipus de persones, projectes i situacions al Partit Popular i a aquesta comunitat». En tot cas, Ortiz va reconèixer que l'expresident va fer «grans coses per la Comunitat Valenciana, però ja és moment d'un altre tipus de persones, projectes i situacions al PP i a aquesta autonomia».