Vox promet no ser un «obstacle» per a una majoria alternativa

El president estatal de VOX, Santiago Abascal, va garantir que la seva formació «mai no serà un obstacle» per a una majoria alternativa a Andalusia «a la corrupció socialista i al comunisme chavista que estava dirigint la política andalusa en aquests moments», encara que va insistir que «l'únic pacte» que tenen és amb els 400.000 andalusos que els han votat i, per tant, és als qui deuen «lleialtat».

En roda de premsa a Sevilla, en la qual va estar acompanyat pel candidat de VOX a la Presidència de la Junta, Francisco Serrano, Abascal va remetre, de cara a possibles pactes post-electorals, a una reunió del Comitè Executiu estatal del partit que tindrà lloc demà i en la qual s'analitzarà l'escenari després del 2-D. En tot cas, va voler deixar clar que no correspon al seu partit prendre la iniciativa.

Per part seva, el líder del PP, Pablo Casado, va advertir que si Ciutadans intenta «algun tipus de geometria variable» per no donar suport a Juanma Moreno al capdavant de la Junta d'Andalusia, la seva actuació tindrà «repercussió electoral» en el futur. De la mateixa manera, el president del PP-A va assenyalar que «ara toca no bloquejar» i va avisar que actuar amb «tacticisme» electoral es pot pagar «car» tant a les municipals i autonòmiques de 2019 com a les generals. Segons el seu parer, la gent «mai li perdonaria una traïció en tota regla» a la voluntat de canvi expressada a les urnes.

Paral·lelament, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va respondre al president del Govern, Pedro Sánchez, que els andalusos han «donat l'esquena» a la seva aliança amb les forces independentistes, que van propiciar el canvi de govern amb la moció de censura. El portaveu de Ciutadans a Andalusia, Juan Marín, va mostrar el seu desig d'arribar a acords amb el PP per «liderar el canvi» a l'autonomia després dels resultats electorals i que «el PSOE-A es pensi sel seu suport» també. Va demanar a Díaz que sigui «generosa» i «que s'ho plantegi, potser és ella la que ha de donar suport a un govern de Ciutadans».

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va advocar per ser «autocrítics» després dels resultats obtinguts al Parlament andalús de la coalició Adelante Andalucía, alhora que va mostrar la seva «preocupació» per l'entrada de Vox amb dotze diputats. «No hem aconseguit els objectius que ens vam marcar», va admetre, tot afegint que «no hi ha excuses» i que el treball s'ha de centrar en «corregir algunes coses». El líder de Podem va reclamar que, més enllà d'un acord per als Pressupostos, es construeixi un «front antifeixista» amb els partits que van avalar la moció de censura que va donar la presidència a Pedro Sánchez. Com a resposta, Abascal va assegurar que la seva formació responsabilitzarà Iglesias de tots els «atacs, violència i amenaces» que pateixin.