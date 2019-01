Alemany pateix l´hackeig més gran de la història: dades de polítics al descobert

La cancellera alemanya, Angela Merkel, està entre els polítics hackejats al seu país i correspondència seva ha estat difosa a internet, fet que la ministra de Justícia, Katarina Barley, ha qualificat com a greu i alhora ha advertit que els autors només pretenen soscavar la confiança en les institucions democràtiques.

Merkel figura entre els polítics als que un grup desconegut de hackers ha posat a la diana. Han difós dades personals a través de les xarxes socials, llevat de la ultradretana Alternativa per Alemanya (AFD).

El cas va ser revelat inicialment pel canal regional RBB i després ha estat confirmat per diversos mitjans alemanys, que van revelar que entre les dades a les que van tenir accés els hackers hi ha números de telèfons mòbils i adreces postals, així com documents interns dels partits, documents bancaris personals i informacions sensibles sobre l'entorn familiar.

Segons RBB les dades van començar a publicar a les xarxes socials abans de Nadal però només es va començar a cridar l'atenció sobre ells dijous a la nit.

Els partits van ser informats de l'atac, segons els mitjans alemanys.

A més de diversos diputats al Bundestag i als parlaments regionals, el diari Bild parla de dades de centenars de polítics, entre ells també el president alemany, Frank Walter Steinmeier, així com artistes, periodistes de la televisió pública i representants d'ONG.

Els casos més notables fora de la política són els del periodista esportiu Hajo Seppelt, que va destapar l'escàndol del dopatge sistemàtic a Rússia, i el de l'humorista Jan Bohmermann, que va generar en el seu moment tensions diplomàtiques per una sàtira contra Recep Tayyip Erdogan.

L'Oficina Federal de la Constitució ha assumit el cas des d'ahir i, segons Bild, està intercanviant informacions amb serveis secrets estrangers per intentar determinar la procedència dels atacs.