Mor una dona apunyalada per la parella a Cantàbria

Una dona de 26 anys nascuda a la República Dominicana va morir durant la matinada a Laredo (Cantàbria) apunyalada per la seva parella, un equatorià de 29 anys. La víctima mortal, la primera per violència de gènere aquest any a Espanya, estava en situació irregular a l'Estat.

El 112 va rebre una trucada perquè un home havia apunyalat la seva parella a l'interior d'un immoble situat al carrer Rosario Ochandiano. on hi havia les companyes de pis de la víctima, que es van tancar en una habitació quan van començar les punyalades.

Al lloc es van personar dues patrulles de la Guàrdia Civil i els agents van trobar la dona estirada a terra, amb signes d'apunyalament al tòrax i sense respondre. Diversos efectius del 061 Cantàbria desplaçats no van poder reanimar la víctima.

Segons la Delegació del Govern, no consta cap denúncia prèvia per maltractaments en l'àmbit familiar i al presumpte autor, que va ser detingut, tampoc no li consta cap denúncia per violència de gènere.

Per altra banda, la Guàrdia Civil va detenir un menor de 16 anys per una presumpta agressió sexual a una altra de 14 anys a Villablino (Lleó) durant la celebració del Cap d'Any. Els agents de la Benemèrita van procedir a la detenció del menor després de la denúncia presentada per la família de la víctima a la caserna de Villablino. La Guàrdia Civil es troba en els tràmits per a l'aclariment dels fets i la posada a disposició judicial del menor detingut per una presumpta agressió sexual.

Paral·lelament, la Policia Nacional investiga una presumpta agressió sexual a una menor que va poder produir-se el passat 28 de desembre en una festa nocturna de joves de Salamanca. Segons fonts de la Policia Nacional, que ha activat el protocol per a aquest tipus de casos, la menor va explicar en la denúncia que havia acudit amb el seu xicot a una festa en un habitatge, on estaven familiars i amics d'ell i que, a mitjanit, ella va discutir amb la seva parella.

En aquest moment, el xicot va marxar de la casa i ella es va quedar amb la resta d'assistents a la celebració fins que va entrar en una habitació per estar tranquil·la i va ser allà on un dels presents va entrar, es va abalançar sobre ella, li va treure la roba i la va penetrar, segons va ressenyar la jove a la denúncia formulada el 30 de desembre.

En conèixer els fets, la Policia, a més d'acompanyar la jove al Complex Assistencial de Salamanca, ha obert investigació per conèixer el que va passar i per procedir a les identificacions dels presents a la festa.