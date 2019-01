Felip VI reivindica la bandera espanyola com a símbol d´«unitat»

El rei Felip VI ha reivindicat aquest diumenge la bandera espanyola com a "signe de la seva sobirania i independència" i de la seva "unitat i integritat". "Una bandera de tots amb un escut que és un reflex de la nostra història i diversitat i que representa també la nostra confiança en el futur, el nostre desig de seguir construint una societat lliure i democràtica d'acord amb els principis recollits a la nostra Constitució", ha afegit el monarca en el seu discurs amb motiu de la Pasqua Militar, celebrada al Palau Reial de Madrid. Per la seva banda, la ministra de Defensa, Margarita Robles, s'ha mostrat "orgullosa" del paper de la Constitució espanyola com a marc de convivència a l'Estat en la qual "tothom hi té cabuda", amb la garantia de "l'imperi de la llei i el respecte als valors democràtics".

Felip VI també ha recordat la celebració recent 40è aniversari de la Constitució i ha agraït la "profunda identificació" dels membres de les forces armades, de les forces i cosses de seguretat de l'Estat i els serveis d'Intel·ligència. Per Felip VI, es tracta d"una realitat de suma importància per a la pròpia modernització de la institució militar i la seva adequació als estàndards europeus i a la OTAN".

"El seu compromís amb els valors democràtics ha sigut indispensable junt amb els demés institucions de l'Estat per a la consecució per al manteniment de la seguretat i estabilitat d'Espanya", ha continuat el monarca, que també ha tingut un record per a les víctimes del terrorisme i els membres de l'exèrcit que van perdre la vida en acte de servei.