Comença el judici contra l'arquebisbe de Lió per silenciar abusos sexuals

El cardenal Phillipe Barbarin, arquebisbe de Lió, es va asseure ahir al banc dels acusats del Tribunal Correccional d'aquesta ciutat per presumptament haver silenciat els abusos sexuals comesos fa més de 25 anys pel pare Bernard Preynat, qui va abusar de nens durant anys. «Mai he intentat amagar, molt menys encobrir aquests fets horribles», es va defensar el cardenal Barbarin en el primer dia de judici.

Es tracta del religiós francès de més alta jerarquia jutjat per amagar casos de pederàstia i s'asseu a la banqueta al costat d'altres cinc acusats d'encobriment. Barbarin va mantenir fins a l'agost de 2015 Preynat al capdavant de la parròquia de Sant-Foy-lès-Lyon, malgrat que presumptament coneixia des de feia anys els abusos. Està previst que el judici per «no denúncia de delictes sexuals» i «no assistència de persona en perill» s'estengui fins demà.

Si Barbarin, al capdavant de la diòcesi de Lió des de 2002, és declarat culpable podria ser condemnat a cinc anys de presó i una multa de 75.000 euros. Els altres cinc acusats són exmembres de la diòcesi de Lió, entre ells Mauricio Gardès, actual arquebisbe d'Auch, i Thierry Bac de La Perrière, bisbe de Nevers. El cardenal espanyol Luis Ladaria Ferrer, prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, estava també entre els acusats, però no serà jutjat perquè el Vaticà va rebutjar que comparegués davant la justícia francesa. Fa tres anys, diverses víctimes van denunciar per abusos al pare Preynat.