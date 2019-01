El pacte de govern a Andalusia, a punt

Ciudatans serà qui s'encarregui de la cartera de Regeneració Democràtica a Andalusia assumint els compromisos del pacte amb el PP relatius a l'eliminació dels privilegis i la lluita contra el frau i la corrupció, que tindrà rang de vicepresidència i que encapçalarà el propi líder de la formació taronja a l'autonomia, Juan Marín. Segons El Mundo, l'acord final amb l'estructura del futur govern de coalició està gairebé a punt i només falten alguns serrells pendents que podrien tancar-se entre avui i demà. En qualsevol cas, la intenció dels negociadors del PP i de Cs és que el pacte sigui una realitat abans del dia 11, que és quan la presidenta del Parlament, Marta Bosquet, té previst proposar a la Mesa de la cambra un candidat a la Presidència de la Junta.

A falta d'aquests serrells, està decidit que Ciutadans es quedi amb cinc grans àrees de competències. A més de la de Regeneració, els de Marín controlarien Economia, Treball, Educació i Igualtat. Aquestes àrees hauran de concretar-se en conselleries que assumirien, en funció de l'objectiu de reduir l'estructura pactat per PP i Cs, matèries que avui constitueixen un únic departament. En aquest sentit, sobre la taula de la negociació es troba ja el fet que la Conselleria de Regeneració assumeixi, a més, les competències de Justícia i Interior, que quedarien en aquest cas en mans de Juan Marín. D'Economia podrien dependre Universitats o Turisme i d'Educació, Cultura i/o Esport.

Per ara, són només possibilitats que s'analitzen en les converses que mantenen les dues formacions, que han de culminar amb la investidura de Juanma Moreno com a president andalús en substitució de Susana Díaz. Fonts dels dos partits van coincidir que la lògica del repartiment col·locaria en mans del PP àrees com Sanitat, Hisenda i Administració Pública o Agricultura, encara que això no ha estat confirmat oficialment per cap de les formacions.

En tot cas, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va assegurar que la seva formació «no canviarà ni una coma» de l'acord de govern a Andalusia «per acontentar Vox, el PSOE o Adelante Andalucía» i va afegir que aquests tres partits , que estan fora del pacte, «hauran de decidir si hi ha legislatura i govern de canvi o si bloquegen la situació i porten Andalusia a una crisi institucional».

Villegas va destacar que l'acord i les 90 mesures «seran tancades per Cs i PP» i «no es canviarà ni una d'aquestes mesures». En aquest sentit, va assegurar que l'acord programàtic «està pràcticament tancat» i que «també s'ha avançat molt en els últims dies en la fórmula de govern», ja que va assenyalar que «esperem que en els propers dies poguem tenir-lo». Però, va matisar, «en aquest tipus de negociacions fins que no estigui tancat del tot i signat no es pot parlar d'acord».

Qüestionat sobre si és prioritària per a Cs la Conselleria d'Economia, Villegas va assenyalar que «hi hauria d'haver un repartiment equilibrat de conselleries» i que «hi ha molts àmbits en què Cs té propostes importants que són banderes per a nosaltres».

Paral·lelament, el secretari general del Partit Popular, Teodoro García Egea, va assegurar que «ningú que vulgui canvis pot negar-se» a l'acord. «L'única esperança de Susana Díaz es diu Vox, ella farà tot el possible per boicotejar aquest pacte», va aclarir.

El dirigent popular va afirmar que que cal ser conscient del «moment històric» que es viu a Andalusia i «no fer-li un regal tardà de Reis a Susana Díaz, que pot sortir elegida presidenta de la Junta d'Andalusia si Vox no dóna el seu suport a aquest pacte. Això seria un desastre», va sentenciar.

Sobre la reforma de la Llei de Violència de Gènere, García Egea va destacar que «no es pot debatre per Twitter ni a platós de televisió sense el mínim rigor exigit». «Totes les lleis es poden millorar, tota llei es pot debatre però no per Twitter ni a platós de televisió, sinó al Parlament», va explicar.

Per part seva, el portaveu parlamentari del PSOE-A, Mario Jiménez, va afirmar que suposa «un insult a l'autonomia» d'Andalusia que el possible govern «s'estigui negociant a Madrid», el que considera que posa en evidència l'«escassa vàlua i dignitat»de PP i Cs a Andalusia. «És una ofensa que no s'hauria de tolerar, però dóna la mesura de la talla política de tots dos a l'autonomia», va afirmar Jiménez.