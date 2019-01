TS diu que una agressió mútua entre home i dona és violència de gènere

El Ple del Tribunal Suprem va dictar que és violència de gènere tota aquella que s'exerceix contra una dona en l'àmbit de la parella o exparella, encara que sigui una agressió mútua i, fins i tot, hagi estat ella la que hagi iniciat la baralla física. La sentència, en la qual ha estat ponent el magistrat Vicente Magro Servet, acorda que, existint una agressió mútua en un context de parella o exparella, l'home incorrerà en un delicte de violència de gènere i la dona en un de violència domèstica. «Provada l'agressió, el fet és constitutiu de violència de gènere i si hi ha agressió mútua, com en aquest cas, tots dos han de ser condemnats. Per violència de gènere l'home, i familiar la dona», assenyala la sentència.

Amb aquest argument, l'alt tribunal va revocar l'absolució de tots dos que prèviament havia acordat l'Audiència Provincial de Saragossa. Així mateix, va condemnar l'home a la pena de 6 mesos de presó amb ordre d'allunyament i les seves accessòries; i la dona a una pena de 3 mesos amb iguals accessòries i allunyament.