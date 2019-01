Una espanyola entre els tres morts per l'explosió en un forn de pa a París

Imatge de l´incendi provocat per l´explosió

Una forta explosió en un forn de pa en una zona turística de París ha deixat almenys tres morts, entre els quals dos bombers i una ciutadana espanyola, segons informa la Prefectura de Policia. Mig centenar de persones han estat ferides, una desena de les quals es troben en estat crític.

L'explosió, que hauria estat provocada per una fuita de gas, ha tingut lloc a les 9 del matí al carrer de Trévise, al 9è districte de la capital francesa. L'incident ha tingut lloc enmig d'estrictes mesures de seguretat per les protestes dels 'armilles grogues' previstes per la tarda.