Vidal-Quadras admet que Vox es va crear amb diners de l'exili iranià

L'exili iranià no va finançar només la campanya electoral europea de Vox de 2014, sinó que va pagar també el dia a dia del partit ultra des de la seva creació fins a l'arribada d'aquests comicis, segons va admetre el primer president i fundador de la formació, Aleix Vidal-Quadras. Despeses com la fiança i el lloguer de la cèntrica seu de la formació al carrer Diego de León de Madrid, els salaris de la plantilla, el sou del líder, Santiago Abascal -que el 2014 ocupava el càrrec de secretari general-, mobles i ordinadors van anar a càrrec del cabal econòmic estranger. Vox va ingressar les transferències internacionals dels seguidors del Consell Nacional de la Resistència d'Iran (CNRI) en una caixa comuna que va sufragar despeses corrents des del primer dia, segons El País.

Així, el CNRI -un grup que va tenir un braç armat que va estar inclòs fins al 2012 a la llista d'organitzacions terroristes dels EUA- va donar suport a Vox des de la seva gènesi. El partit va rebre la primera transferència dels opositors iranians (1.156,22 euros) el mateix dia en què es va inscriure al registre de partits polítics del Ministeri d'Interior: 17 de desembre de 2013. «Els fons dels exiliats iranians no només van servir per a pagar la campanya europea de 2014, sinó també per posar en marxa Vox», va reconèixer Vidal-Quadras.

Vox va informar que ha superat els 30.000 afiliats, multiplicant per sis els que tenia fa dotze mesos, i que està formant equips a totes les demarcacions.