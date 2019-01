El jutge del cas de Pablo Ibar aparta un membre del jurat però rebutja anul·lar el judici

El jutge del cas de Pablo Ibar, a qui un jurat de Florida va tornar a declarar dissabte passat culpable de l'assassinat de tres persones el 1994, va acordar apartar un suplent del tribunal popular que va tenir informació «inadequada» durant el judici però no va acceptar la petició de la defensa d'anul·lar.lo. El magistrat Dennis Bailey va escoltar el testimoni del jurat suplent, que va assegurar haver rebut informació que no havia de tenir sobre antecedents de l'acusat -d'origen basc- en un dels recessos de la vista oral, en escoltar en seu judicial una conversa entre un jutge, una advocada i un administratiu que parlaven del cas.

Aquest membre del jurat va dir que no havia sentit una cosa que no sabés ja, de manera que la defensa va reclamar que se'l cités per demanar-li explicacions, en considerar que el tribunal popular podria estar «contaminat» en haver tingut accés a aquesta informació. Després de les explicacions, el magistrat del tribunal de Broward County va acordar treure aquest suplent del jurat -al qual la defensa es refereix com a senyor Black- per raons de seguretat. Prèviament, el magistrat es va oposar a convocar un altre membre del jurat que va demanar retractar-se després del veredicte.