Els jutges i fiscals convoquen aturades parcials per als dies 5, 6 i 7 de març

Les quatre associacions de jutges i les tres de fiscals van convocar la primera aturada per als propers 5, 6 i 7 de març, durant quatre hores, per manifestar el seu malestar contra el Ministeri de Justícia que dirigeix Dolores Delgado després de no arribar a cap acord sobre les seves reivindicacions retributives i professionals. Així ho van anunciar en un comunicat conjunt en què van recordar que aquestes mobilitzacions, que tindran lloc en «horari d'audiència», entre les deu del matí i les dues de la tarda, «es podran veure repetides en mesos successius, pot incrementar-se la freqüència en aturades quinzenals, setmanals i, fins i tot, aturades indefinides». Aquest acord va ser posat en coneixement del Ministeri de Justícia i del Govern de Pedro Sánchez, a qui es va donar trasllat d'onze propostes «clares, assolibles i amb una mínima dotació pressupostària».