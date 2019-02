Corea del Sud i els Estats Units signen avui un acord per a la despesa militar

Corea del Sud i els Estats Units signaran aquest diumenge un acord preliminar sobre el futur repartiment de la despesa de la seva aliança militar pel qual Seül es compromet a augmentar la seva contribució fins als 890 milions de dòlars durant un any, segons fonts diplomàtiques a l'agència de notícies oficial sud-coreana Yonhap.

La signatura estarà presidida pels responsables negociadors, Chang Won-sam, per part de Corea del Sud, i l'estatunidenc Timothy Betts, en la culminació d'unes complicades converses que es van desenvolupar al llarg d'una desena de trobades.

El president dels EUA, Donald Trump, va exigir la culminació d'aquestes negociacions abans d'anunciar la seva segona cimera a Vietnam amb el líder nord-coreà, Kim Jong Un, els pròxims 27 i 28 d'aquest mes.

No obstant això, el resultat és molt provisional. Quan expiri l'any, Corea del Sud i els Estats Units hauran de tornar a asseure's per negociar noves contribucions per a l'operació dels 28.500 soldats de les Forces Armades Estatunidenques a Corea del Sud (USFK, segons les seves sigles en anglès).