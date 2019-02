Els EUA acusen la UE de trencar les sancions contra l'Iran

El vicepresident dels EUA, Mike Pence, va acusar els principals països europeus d'intentar «trencar les sancions» de Washington contra Teheran, obrint un nou capítol de tensió en les relacions entre un i altre costat de l'Atlàntic. La conferència sobre el Pròxim Orient de Varsòvia es va celebrar enmig de les creixents tensions entre els EUA, Rússia i la Xina i entre el que alguns observadors van qualificar d'enfonsament de l'ordre liberal internacional.

Diverses potències europees que s'oposen a la decisió de l'administració Trump de retirar l'acord nuclear amb l'Iran es van mostrar obertament escèptiques davant d'una conferència que va excloure Teheran. França i Alemanya es van negar a enviar els seus principals diplomàtics, mentre que el representant britànic es va retirar abans d'hora. Turquia, Líban, Rússia i Palestina, a més de la Xina, van estar absents. Pence va dir en aquesta conferència a Varsòvia -a la qual van assistir 60 països, inclosos Israel i sis estats àrabs del Golf, però no els palestins ni tampoc l'Iran- que «lamentablement, alguns dels nostres principals socis europeus no han estat tan cooperadors». «De fet, han liderat l'esforç de crear mecanismes per trencar les nostres sancions», va destacar sense estalviar to crític. Europa, acostumada a un paper secundari al Pròxim Orient, ha vist com el focus de la pressió nord-americana canviava de Síria a l'Iran.

Mentre Pence arrufava les celles a Varsòvia, els «padrins» que controlen ara des de fora el conflicte sirià -Rússia, l'Iran i Turquia- celebraven a la ciutat russa de Sotxi una altra cimera per veure com gestionar la fase final del conflicte. La retirada de les tropes nord-americanes de Síria anunciada pel president Donald Trump seria considerada com «un pas positiu» per Rússia, Turquia i l'Iran. Però Moscou no es refia que això es produeixi aviat, va explicarel president rus, Vladímir Putin, que va apuntar que en tot cas el replegament ajudaria a «estabilitzar la situació». El problema és que «Trump no sempre és capaç de complir les seves decisions a causa de la situació interna als EUA», va assenyalar el líder rus en la roda de premsa al final de la cimera que Putin, Recep Tayyip Erdogan i Hasan Rohani van celebrar en un balneari rus.