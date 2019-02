Casado: «El PP ha aturat la venda d'Espanya als independentistes»

El president del Partit Popular, Pablo Casado, va assegurar que gràcies al seu partit el president del Govern, Pedro Sánchez, ha convocat eleccions el 28 d'abril. «Gràcies al PP hem aturat la venda d'Espanya als independentistes i gràcies al PP ara aconseguirem aturar el que havia de ser la futura recessió a Espanya», va destacar Casado durant la clausura de la convenció d'Economia i Treball del PP, en la qual va afirmar que guanyaran els comicis i que «s'ha acabat el malson». El president del PP també va anunciar una «revolució fiscal» quan ell arribi al Govern, ja que abaixaran tots els impostos, paralitzaran la pujada que el PSOE volia fer de l'IRPF i eliminaran els de donacions, patrimoni i successions.

Casado va recordar que el PP va abaixar dues vegades els impostos, el 1996 i el 2011, i va assegurar que per tercera vegada hi haurà una revolució fiscal per «tornar la renda als espanyols, perquè on millor estan els diners és a la butxaca dels contribuents».

El líder dels populars va afirmar que gràcies al seu partit Sánchez «ha llançat la tovallola» quan els han trobat «negociant amb els independentistes». «Diem de manera il·lusionada i moderada que s'acabarà aquest malson amb el PSOE amb els comuns i els independentistes perquè tenim la majoria social a aquest país», va afirmar.

Paral·lelament, el president del PP va defensar la «fiabilitat i la confiança» dels populars per «salvar la fallida» de Sánchez, davant apostar per jugar «a la ruleta russa» amb partits «en el seu primer vol». «Apostem per la fiabilitat dels populars o juguem a la ruleta russa per veure si algú al seu primer vol té la sort d'aterrar bé. Confiem en aquests que sembla que a les xarxes socials han dit una cosa graciosa?», es va preguntar.

En la mateixa línia, el líder popular va criticar que el Govern de Sánchez «ha intentat sempre evitar les seves responsabilitats parlamentàries» i va celebrar que «l'Espanya tranquil·la, moderada i assenyada s'imposa sempre». «Aquesta Espanya que de forma civilitzada un cop més ha dit fins aquí hem arribat. A la plaça de Colón va dir que ja no es pot seguir humiliant la nació», va aclarir.



Crítica als pressupostos

En referència a les eleccions a Andalusia, Casado va comentar que Sánchez ha començat la precampanya a Sevilla «per recordar que van perdre el Govern per la seva incompetència» i per aquesta, segons el seu parer, «corrupció sistemàtica» i «política de cessió als independentistes». El líder del PP també va criticar que els pressupostos que va presentar el Govern socialista per al 2019, i que van ser rebutjats al Congrés, «eren la recepta per a la fallida segura».