Fugir després d´un accident de trànsit suposarà una pena de fins a 4 anys de presó

El Ple del Senat ha aprovat amb el suport de tots els grups excepte el de Podem la modificació del Codi Penal per endurir les penes per imprudències i castigar fins amb 4 anys de presó els conductors que provoquin un accident i després fugin.

La reforma, que ha estat aprovada de forma definitiva en no incloure esmenes sobre el text que va sortir del Congrés, corregeix en el Codi Penal situacions com el càstig per l'abandó del lloc dels fets si la víctima seguia viva, però no si hi havia mort .

Aquest era el cas d'Anna González, la dona que va impulsar la campanya que va donar vida a aquesta reforma, "#PorUnaLeyJusta" -després que el seu marit morís el 2013 quan circulava en bicicleta atropellat per un conductor que va fugir-, perquè casos com aquest no quedessin impunes.

A partir d'ara, abandonar el lloc de l'accident si aquest és fruit d'una imprudència pròpia estarà penat amb de dos a quatre anys de presó, i si fos fortuït el càstig seria de tres a sis mesos de presó.

El text ha tirat endavant amb 222 vots a favor, 17 en contra i cap abstenció.