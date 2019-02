Putin avisa Trump que si situa míssils a Europa apuntarà contra els EUA

El president de Rússia, Vladímir Putin, va assegurar que el seu país no està buscant «una confrontació» amb els Estats Units, si bé va advertir a les autoritats nord-americanes que si despleguen nous míssils a Europa, Rússia instal·larà projectils apuntant contra el territori nord-americà. «No estem interessats en la confrontació i no la volem, especialment amb una potència global com els Estats Units», va afirmar el president rus en un discurs anual davant del Parlament rus.

Putin va acusar els Estats Units d'haver incomplert primer el tractat de reducció d'armes nuclears INF amb els seus assajos de míssils i amb el desplegament a Romania i Polònia de sistemes de llançament de míssils de creuer Tomahawk. «Els Estats Units van violar abastament les disposicions del Tractat INF i ho van fer fa temps», va assegurar.

«Vull reiterar-ho perquè és molt important: Rússia no té la intenció de ser la primera a desplegar aquests míssils a Europa», va afirmar Putin. El mandatari rus va advertir els Estats Units que si produeix i desplega a Europa míssils de curt i mitjà abast, «empitjorarà de manera dràstica la situació de seguretat internacional i generarà greus riscos per a Rússia». «En aquest cas estarem obligats a considerar mesures simètriques i asimètriques», va assegurar.

En aquest sentit, Putin va explicar que si els Estats Units situen nous míssils a Europa, «Rússia haurà de produir i desplegar armes que pugui usar no només en contra dels territoris d'on procedeixin amenaces directes sinó també contra els territoris on estiguin els centres d'adopció de decisions sobre ús de sistemes de míssils» que amenacin el territori rus.

El mandatari rus va considerar que les acusacions dels Estats Units a Rússia en relació al tractat INF formen part de la política antirussa que promou l'elit política nord-americana, a la qual va definir com a convençuda de «la seva exclusivitat i superioritat sobre el món».