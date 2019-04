L'absolen d'assetjar una menor perquè aquesta no era «innocent»

Un jutge d'Oviedo ha absolt un home de 40 anys jutjat per intercanviar fotos de contingut eròtic amb una menor de 15 anys en considerar que l'adolescent no tenia innocència i mostrava un coneixement en matèria sexual que exclou qualsevol possibilitat d'un delicte de corrupció de menors. La sentència serà recorreguda en apel·lació davant l'Audiència Provincial d'Oviedo per l'advocat Luis Valdés, que exerceix l'acusació particular en representació de la mare de la víctima.

L'acusat, un madrileny de 40 anys, va reconèixer a la vista oral l'intercanvi de material fotogràfic amb l'adolescent a través de la xarxa social Instagram, però va adduir que pensava que tenia 20 anys, encara que la menor va assegurar que primer li va dir que era més gran i posteriorment li va confessar la seva edat real.

Tant la Fiscalia, que demanava una pena de dos anys de presó, com l'acusació particular sostenien que l'acusat va intercanviar diversos missatges amb la menor i li va demanar a l'adolescent que li enviés una foto, que ella li va enviar l'endemà, i en els dies successius els missatges van anar pujant de to i gradualment fins que van adquirir major contingut sexual.

Les converses a través d'aquest compte van finalitzar dos mesos després, quan la mare de la menor va modificar la contrasenya d'accés en adonar-se que la seva filla tenia un compte en aquesta aplicació i que mantenia converses amb un home inapropiades per a la seva edat. Posteriorment, l'acusat va intentar en repetides ocasions posar-se en contacte amb la menor, sense poder aconseguir-ho.