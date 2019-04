El Govern britànic no permetrà un nou referèndum a Escòcia

El ministre britànic David Lidington, considerat el «número dos» del Govern, va afirmar que el gabinet presidit per la conservadora Theresa May no concedirà a Escòcia l'autorització necessària per celebrar un segon referèndum d'independència. Lidington va respondre així a l'anunci de la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, que dimecres es va comprometre a impulsar la convocatòria d'una nova consulta abans de maig de 2021 (quan finalitza l'actual legislatura), per al que necessita l'aprovació de l'Executiu britànic.

«No veiem cap prova que hi hagi una demanda de la gent d'Escòcia per revisar la decisió que van prendre el 2014», va afirmar el ministre britànic durant una conferència celebrada a Glasgow. Es va referir així al referèndum d'independència que Escòcia va dur a terme el 2014 i en el qual el 55% de la població va rebutjar la separació.

«En aquell moment es va dir que el referèndum resolia la qüestió per a una generació. No veiem que es requereixi activar la secció 30. No veig com ajudaria a solucionar els problemes de les escoles i els hospitals escocesos», va assenyalar el ministre. Perquè la regió britànica pugui celebrar un plebiscit, necessita que l'executiu britànic accedeixi a activar l'anomenada «secció 30», que atorgaria al Parlament escocès els poders necessaris per a legislar sobre la nova consulta.

En una compareixença davant la Cambra baixa escocesa, Sturgeon va afirmar dimecres que la seva decisió té com a origen la crisi política desencadenada per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), que ha mostrat que el Govern de May «no serveix als interessos d'Escòcia», on el 62% va votar en contra del Brexit. Lidington va reiterar la negativa que ja va expressar May el 2017, després que, amb la victòria del Brexit, la Cambra baixa escocesa va aprovar sol·licitar a Londres permís per tornar a votar.