Un estudi estableix que Espanya és el setzè país que més gasta en defensa

Espanya va dedicar uns 18.248 milions de dòlars a despesa militar l'any 2018 i és el setzè país que gasta més en defensa del món, segons va revelar l'Institut Internacional d'Investigació per a la Pau d'Estocolm (Sipri). Les dades a Espanya s'han comptabilitzat amb la col·laboració del Centre Delàs d'Estudis per a la Pau, que va presentar a Barcelona els resultats a nivell global i espanyol.

La base de dades, presentada en una roda de premsa simultània a Barcelona, Berlín, Brussel·les, Seül i Sydney, radiografia la despesa en defensa a nivell mundial i assenyala que va créixer un 2,6% a tot el món, fins a situar-se en els 1,8 bilions de dòlars el 2018 -xifra que suposa el nivell més alt des de 1988, el primer any amb dades.

Encara que el SIPRI destaca que entre l'any 2009 i el 2018 la despesa en defensa a Espanya va caure un 5,2%; el vicepresident de l'International Peace Bureau (IPB), Jordi Calvo, va explicar que l'escenari «més plausible» és que «la despesa torni a nivells precrisi, com mostra la tendència a tota l'eurozona».

Calvo va explicar també que a Espanya el Centre Delàs d'Estudis per a la Pau maneja una dada lleugerament superior al que ha publicat el Sipri, d'uns 19.926 milions de despesa militar l'any 2018, ja que té en compte altres factors que el Sipri no recull en el seu estudi final. També va denunciar la «poca voluntat política» de reduir aquesta partida a Espanya per la pressió que exerceixen els grups de poder de les empresa armamentístiques als pressupostos.