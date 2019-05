L'emperador Akihito s'acomiada del tron després de 30 anys de regnat

L'emperador Akihito es va convertir ahir en el primer a renunciar al Tron del Crisantem en 200 anys i ho va fer en una cerimònia en què va aprofitar per donar les gràcies als japonesos pel seu suport en aquests 30 anys de regnat. «Avui acabo el meu càrrec com a emperador», va assenyalar Akihito, de 85 anys, durant la cerimònia celebrada al Palau Imperial Matsu no ma a Tòquio, a la qual van assistir unes 300 persones i que va ser retransmesa en directe a la televisió.

Akihito va reconèixer la seva sort per haver pogut complir les seves funcions «amb la profunda confiança i respecte dels japonesos durant els 30 anys» transcorreguts des de la seva arribada al tron el 8 de gener de 1989 després de la mort del seu pare, l'emperador Hirohito, en el nom del qual va lluitar i va perdre Japó a la Segona Guerra Mundial. «Al poble que em va acceptar i em va donar suport com un símbol, li expresso el meu més sincer agraïment», va afegir l'emperador, que al'estiu de 2016 havia expressat el seu desig d'abdicar, ja que considerava que els seus problemes de salut li impedien complir adequadament amb les seves funcions.

El primer ministre Shinzo Abe, que va agrair a Akihito que «sempre va compartir les alegries i les penes amb el poble» durant els seus 30 anys al tron, en què li va tocar viure desastres naturals com el terratrèmol de Kobe el 1995 i el tsunami de Fukushima al 2011.