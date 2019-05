Milers de veneçolans atenen les crides de Guaidó i Maduro per prendre el carrer

Milers de veneçolans han secundat les respectives convocatòries realitzades pel president Nicolás Maduro i el líder opositor Juan Guaidó per prendre el carrer novament aquest 1 de maig, en el marc de l'escalada de tensió que es va desencadenar dimarts per l'arrencada de l''Operació Llibertat'.

Guaidó, autoproclamat "president encarregat", ha citat els veneçolans a les 10.00 (16.00 hores catalana) en catorze punts de concentració a Caracas per culminar l'operació Llibertat', amb la qual pretén enderrocar Maduro. Guaidó reaparèixer aquest dimecres a Caracas en una manifestació en la qual ha fet que milers de persones estiguin carrers protestant contra el Govern de Nicolás Maduro "tot i la intimidació".

Els simpatitzants opositors han arribat a comptagotes als punts de concentració, acusant el cansament del dia anterior, però finalment les columnes han començat a prendre forma. "Sóc aquí per la meva parella. Jo crec que aquest és el moment. Cal sortir al carrer", ha dit una manifestant amb la seva filla a la cadena local Viu.

La Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) de Veneçuela va llançar aquest dimecres bombes lacrimògenes contra almenys dos manifestacions de l'oposició a Caracas en què participen milers de persones per una autopista que passa per la base militar enfront de la qual ahir hi va haver un conat d'aixecament militar.

Efe va constatar que la GNB, policia militaritzada, ha alliberat gasos lacrimògens en aquest punt de la capital veneçolana on es troben diverses desenes de manifestants, i alguns d'ells han respost amb bombes molotov o pedres.

Anteriorment, altres centenars de ciutadans que es van congregar a l'oest de Caracas van ser dissuadits amb lacrimògenes per part de la GNB, però aquests manifestants es van tornar a reagrupar i esperen sumar-se a la marxa convocada per Guaidó, la destinació no ha estat anunciat.

Les manifestacions al carrer contra el Govern de Nicolás Maduro, que també es registren en diverses ciutats de l'interior del país, ocorren 24 hores després de l'efímer aixecament d'un grup de militars a Caracas que va desencadenar una jornada de protestes violentes que van acabar amb un saldo d'almenys 80 ferits.

El chavisme, per la seva banda, s'ha anat concentrant en el centre i oest de Caracas per participar en els actes convocats pel Govern en el marc del Primer de Maig.

Milers de persones van marxar dimarts a la avinguda Francisco de Miranda cap a l'oest de Caracas, on es troba el Palau de Miraflores, seu de la Presidència, capitanejats per Guaidó i un alliberat Leopoldo López. La Guàrdia Nacional Bolivariana (GNB) els va frenar el pas donant lloc a disturbis.



Crisi a Veneçuela

D'acord amb el balanç facilitat per l'Observatori Veneçolà de la Conflictivitat Social, Fòrum Penal i PROVEA, una persona ha mort, més de cent van resultar ferides i almenys 119 van ser detingudes a Caracas i altres ciutats veneçolanes pels xocs entre uniformats i manifestants.

Segons la premsa local, s'espera que totes les marxes opositores per Caracas conflueixin en un mateix punt des d'on Guaidó donaria un discurs anunciant els propers passos per desnonar Maduro de Miraflores. El líder opositor està en parador desconegut des de dimarts.

El chavisme també surt al carrer

El 'chavisme' també ha respost a la invitació de Maduro a congregar al palau presidencial aquest 1 de maig com a prova de la unitat nacional després del que ha considerat una "escaramussa colpista" que va ser derrotada.

"La classe obrera es mobilitza a tot el país per celebrar el seu dia i defensar els seus èxits, amb una gran marxa que li dirà NO al colpisme i NO a la ingerència yankee. 'Nervis d'Acer !, Calma i Seny!", Ha escrit a Twitter.

La comunitat internacional mira atenta Veneçuela davant el que podria ser el desenllaç d'una crisi política de llarga data les conseqüències humanitàries han empès a més de tres milions de persones cap als països veïns.